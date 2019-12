Rueda: "El gran desafío que tenemos es volver a posicionar a Chile en un Mundial"

El entrenador de la selección chilena, entregó este martes su impresión por el fixture que tendrá la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar.

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, entregó este martes su impresión por el fixture que tendrá la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar, con un duro debut en marzo de 2020 ante Uruguay en Montevideo.

De cara al largo camino que comienza en tres meses y que terminará en noviembre de 2021, el estratega del combinado nacional declaró desde Paraguay al CDF que "todas las selecciones tienen la posibilidad de seguir haciendo su proceso. Hay otras más consolidadas que comenzaron antes de Rusia".

"Hay que analizar despacio la logística y las llaves que nos corresponden, pero nos tocó un buen camino. El gran desafío que tenemos es volver a posicionar a Chile en un Mundial", complementó.

Además, el oriundo de Cali descartó que la Roja dispute un amistoso previo al estreno con la 'Celeste' en el estadio Centenario. "Va a ser imposible tener una reunión previa, porque los calendarios no lo permiten. Hay que hacer el seguimiento de la actualidad de cada uno de los futbolistas en sus clubes", dijo.

Incluso, Rueda ve complicada la posibilidad de llamar a un microciclo para preparar anticipadamente el debut clasificatorio. "Es difícil, porque empiezan la Libertadores y Sudamericana. Hay que mirar bien los calendarios, para ver si hay espacio para microciclo", expresó.

En tanto, el otrora seleccionador de Colombia, Ecuador y Honduras llamó a sus jugadores "a que se preparan bien, que trabajen bien para responder a sus clubes y la selección se pueda beneficiar de ellos (...) Van a ser meses vitales. Muchos jugadores en México van a cambiar de clubes y esperamos que nuestra liga parta de buena manera".

Por último, Rueda mostró poco optimismo con la participación de la selección chilena sub-23 en el Preolímpico de Colombia. "Las expectativas no son las mejores. Llevamos dos meses sin competir. Si no juegan los equipos en Chile, es muy difícil. Trataremos de llegar bien para tener una buena actuación, pero no nos tenemos que engañar", sentenció.

