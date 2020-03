Roland Garros fue reprogramado y se disputará finalmente en el mes de septiembre

La organización de Roland Garros informó este martes que el Grand Slam sobre arcilla se disputará finalmente entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, debido a la pandemia del coronavirus.

La Federación Francesa de Tenis (FFT) detalló que la medida se tomó para "garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en la preparación del torneo".

Asimismo, la FFT explicó que "para preservar la salud de sus empleados, proveedores de servicios y proveedores de manera responsable durante el período de preparación", se optó por "adoptar el único escenario que reconciliará la organización del torneo en 2020 y la lucha contra COVID-19".

Bernard Giudicelli, presidente de la FFT, afirmó que "es una decisión difícil pero valiente que hemos tomado en este período excepcional y en evolución desde este fin de semana. Actuamos de manera responsable, debemos solidarizarnos en esta lucha por la seguridad sanitaria de todos".

Por último, se informó que los boletos ya reservados pueden ser reembolsados o intercambiados, teniendo en cuenta las nuevas fechas de Roland Garros 2020. Los detalles serán comunicados posteriormente.

Cabe señalar que Cristian Garin disputará el torneo donde defiende solamente 45 puntos, tras alcanzar en 2019 la segunda ronda, donde cayó frente al suizo Stanislas Wawrinka, por lo que el certamen asoma como una buena opción para que el chileno sume valiosos puntos para mejorar su ranking.

