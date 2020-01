Rodrigo Goldberg por Walter Montillo: "Lo más seguro es que esté la próxima semana"

El director deportivo de la Universidad de Chile, además, sostuvo que siguen en búsqueda de un "9".

El director deportivo de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, aprovechó la presentación de refuerzos para referirse a diversos temas del equipo azul. Walter Montillo, Mauricio Pinilla y el próximo '9' fueron algunos de los tópicos que conversó el "Polaco" durante la jornada.

"Estamos en la búsqueda de un último jugador, que será un delantero. Hay varios nombres en carpeta, todos son posibilidad, y ese es el puesto que nos falta. El que llegue tiene que ser complementario con Ángelo. Él se apoya muy bien, y buscamos alguien se complemente con eso", comenzó Goldberg.

El gerente agregó: "El ideal sería tener al nuevo refuerzo lo antes posible. Creemos que es fundamental tomarse el tiempo necesario para reflexionar. Competimos con clubes que tienen el triple de presupuesto nuestro, pero este club enamora".

Sobre las alternativas que manejan entre los laicos, el Ingeniero Civil explicó: "Tengo un gusto personal, pero queda supeditado a la decisión de la secretaria técnica y lo que quiera Hernán (Caputto). Me encanta la movilidad de Joaquín Larrivey. (Hernán) Barco es un jugador enorme que tiene una gran técnica. Te devuelve las pelotas con una segunda intención. Pero hay que ver como se complementaría con Henríquez".

Además, el directivo se refirió al fichaje de Montillo, que pese a ser confirmado por el mismo jugador y su agente, aún no ha sido oficializado desde el cuadro estudiantil: "En este minuto está solucionando temas administrativos con su ex club. Hay un tema administrativo que no depende a él, tampoco a nosotros. Es un tema de Tigre y de AFA, pero lo más seguro es que esté la próxima semana. Es algo que está en pie y no se ha caído, pero es un detalle".

Por otro lado, el ex jugador se refirió a las declaraciones de Mauricio Pinilla, quien recientemente recordó su polémica salida de la U: "Quiero aclarar que yo no conozco personalmente a Mauricio. Nunca he hablado con él cara a cara, por lo tanto no podría tener una mala opinión de él. Pensar que yo soy el problema que un jugador llegue a la U es imposible, porque yo solo doy una opinión. Es algo ajeno a la realidad".

PURANOTICIA