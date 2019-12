Roberto Gutiérrez descartó haber mantenido conversaciones con dirigencia de la UC

El 'pájaro', luego de terminar contrato con Palestino, se encuentra libre y su nombre ha sido vinculado también a Universidad de Chile, que busca un "9" de área.

El delantero Roberto Gutiérrez descartó que esté negociando con la dirigencia de Cruzados SADP su regreso a Universidad Católica para la temporada 2020.

Gutiérrez a través de su cuenta en Instagram afirmó: "hinchas y simpatizantes de Universidad Católica, lamento decir que toda información que ha salido en los medios sobre una oferta hacia mi persona por el club es totalmente falsa. Nunca he tenido conversación alguna con el club".

Además, aseguró que "esto no pasa por mí, no quiero ilusionar a nadie, pero de corazón agradezco a todos los hinchas que me han escrito y entregado buenas vibras para este nuevo comienzo".

Por último, en las últimas horas se ha comenzado a especular con que el argentino Patricio Graff estaría interesado en que el goleador continúe su carrera en O'Higgins de Rancagua.

