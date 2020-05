Ríos por rebaja de sueldo a autoridades: "En Chile todo se deja para después"

El ex número 1 del mundo de la ATP se quejó por la tardanza en la que se hizo efectivo el proyecto de ley anunciado por el presidente Sebastián Piñera.

El ex tenista nacional, Marcelo Rios, número uno del ranking ATP en 1998, sacó la voz para referirse al proyecto de ley presentado por el presidente Sebastián Piñera para la reducción de sueldo de autoridades y parlamentarios.

A través de las redes sociales, el 'Chino' dio a conocer su postura sobre el tema y comenzó escribiendo "por qué reformas que son tan importantes tardan tanto en hacerse efectivas".

Luego, el zurdo de Vitacura señaló que "vengo escuchando esto hace meses y no pasa nada. Recordar que esta rebaja es para ayudar a la gente necesitada por la pandemia, y eso es para ahora, pero en Chile todo se deja para después. Qué pena".

Para terminar, Ríos indicó en su cuenta de Instagram que "repito que es mi manera de ver las cosas y puedo estar equivocado. Creo que no".

El primer latinoamericano en llegar a lo más alto del ranking ATP ha estado activo comentando en redes sociales. El pasado sábado ya manifestó su crítica por la liberación del economista Rafael Garay.

"No puedes dejar a un tipo enfermo libre como si nada, yo aquí hablo por mí y puedo estar equivocado, pero a (Bernard) Madoff le dieron cadena perpetua de facto, oficialmente 150 años de prisión. Yo no sé cómo funciona la ley, pero ese tipo de gente no puede andar suelta, es una falta de respeto hacia la gente que estafó", indicó en su oportunidad.

PURANOTICIA