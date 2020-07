Ríos elogió a PF de Vidal y disparó contra Manuel Astorga: "Estuve 10 años con un payaso"

El ex número 1 del tenis mundial alabó el trabajo que ha hecho Juan Ramírez con el seleccionado chileno y jugador del Barcelona.

El gran cierre de temporada que está realizando Arturo Vidal en Barcelona tiene a varios pendientes y elogiando el trabajo del volante chileno.

Y en las últimas horas, el ex tenista Marcelo Ríos se sumó a los halagos, pues el "Chino" también aprovechó para aplaudir el trabajo de Juan Ramírez, preparador físico personal del mediocampista.

A través de su cuenta de Instagram, el otrora número uno del mundo compartió una publicación de un medio y sostuvo: "Al ver esta entrevista, y que tengas la posibilidad de tener a tu lado un PF que sin conocerlo y viendo como te tiene físicamente, se cacha que el tipo tiene muy claro su trabajo".

Pero Ríos también le envió un duro recado a Manuel Astorga, su ex preparador físico por más de 10 años y con el que tuvo un quiebre de relación después de atropellarlo.

"Me alegra mucho, ya que yo no tuve esa posibilidad de tener a alguien a mi lado que cada día me sintiera mejor, es más, estuve 10 años con un payaso. Que ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada, te deseo lo mejor", expresó el "Chino".

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

