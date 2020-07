Representante de Pellegrini descartó oferta y partida a China: "Se queda en el Betis"

Medio español sorprendió anunciando que el 'Ingeniero' recibió una oferta irrechazable desde el fútbol chino.

Sorpresa causó una noticia que dio a conocer una radio de España de que Manuel Pellegrini habría recibido una oferta irrechazable de un club China, por lo que podría dejar al Real Betis a tan sólo semanas de haber sido oficializado y presentado formalmente como nuevo entrenador.

De hecho, la información aseguraba que el nuevo director deportivo del cuadro verdiblanco, Antonio Cordón, pensaba en Jordi Cruyff, hijo del legandario Johan, en caso de que el técnico chileno aceptara volver al país asiático, donde ya tuvo una experiencia en el Hebei Fortune.

Sin embargo, el representante del "Ingeniero", Jesús Martínez, salió rápidamente a desmentir esta situación, pues en conversación con el programa «El Chiringuito» de España sostuvo: "Me sorprendió la noticia, pero no se quiere ir del Betis. No me ha llegado ninguna oferta de China".

Además, confirmó que si bien hubo ofertas en el momento de las negociaciones con el elenco andaluz, finalmente el criollo decidió que el mejor equipo para entrenar era el conjunto sevillano.

"Manuel Pellegrini firmó un contrato, lo conozco hace 25 años y el único equipo que prescindió de sus servicios fue el West Ham, nunca ha sido de los que no cumplen contratos", recalcó el agente.

