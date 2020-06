Representante de Pellegrini asegura que el DT "tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa"

Jesús Martínez desconoció el supuesto interés del Real Betis por contar con los servicios del chileno.

Este miércoles se dio a conocer el supuesto interés del Real Betis español de contar con los servicios del entrenador Manuel Pellegrini.

Y sobre esto se refirió el representante del chileno, Jesús Martínez quien desconoció lo trascendido en distintos medios de la madre patria.

"No sé nada del Betis, nadie me ha llamado, no he leído ni he escuchado nada. Manuel tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa que las estamos evaluando y él será en definitiva el que me diga lo que piensa que puede ser mejor para él", reconoció el agente a ATON Chile.

"Hay equipos europeos importantes y otros árabes, de Dubai exactamente. No puedo decir los clubes, pero hay interés de España, Turquía, Italia. Tenemos conversaciones con esos clubes, pero no sé nada del Betis", añadió.

Respecto a lo de Fenerbahce, ex equipo del lateral nacional Mauricio Isla, el profesional sostuvo que "para ahora no hay ninguna posibilidad".

"Está ahí. Lo que pasa es que el Fenerbahce quiere que Manuel vaya ahora y no puede ir por las circunstancias de la contingencia, como por ejemplo que no puede salir aún de Chile. En segundo lugar, faltan siete u ocho partidos para terminar la liga turca, entonces no es normal que pueda coger el equipo para esos partidos. Para la temporada que viene, lo que quieran, pero para ahora no hay ninguna posibilidad".

Sobre lo que pesará para tomar una decisión y elegir un club, Martínez declaró que "las cosas hay que evaluarlas. Manuel es muy de proyectos y si le llama un club hay que ver lo que quieren hacer, las expectativas del equipo y muchas cosas que se deben evaluar, no es fácil. Cuando venga para Europa nos sentaremos y analizaremos".

De la salida del West Ham United, el representante manifestó que, "el fútbol tiene esas cosas. Es la primera vez en 25 ó 28 años de entrenador que lo cesan, jamás lo habían echado de un equipo, siempre había terminado todos los años de contrato. Pero alguna vez tenia que ser. La situación del equipo no era buena, los resultados no lo estaban acompañando y pasó lo que suele pasar y decidieron cesarlo. Él se quedó mal por no cumplir con las expectativas que tenía todo el mundo, la directiva, los aficionados, algo común cuando uno emprende una nueva aventura. Pero las cosas son como son y aunque él no lo haya vivido nunca (ser despedido), eso existe en el fútbol y está a la orden del día", cerró.

PURANOTICIA