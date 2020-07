Representante de Pablo Mouche: "Hace más de tres meses que no cobra un peso"

Darío Bombini contó que el delantero no ha podido pagar el arriendo de su vivienda.

A pesar de que Pablo Mouche es una de las actuales figuras de Colo-Colo, el delantero argentino lo está pasando bastante mal en el Cacique.

Es que el agente del ex Boca Juniors denunció que el ariete lleva tres meses sin recibir sueldo ni el seguro de cesantía, después de que la dirigencia de Blanco y Negro decidiera acogerse a la polémica Ley de Protección al Empleo, por lo que el jugador no ha podido pagar su renta.

"Es una situación incómoda. Independiente del arriendo, por una cuestión administrativa tampoco cobró el seguro. Hace más de tres meses que no cobra un peso de Colo-Colo. Es una situación que la está sobrellevando de una manera particular. No deja de ser incómodo que te esté llamando un propietario de tu vivienda con toda la razón del mundo y decirle que no te están pagando", reconoció Darío Bombini en conversación con radio ADN.

"Es incómodo pedir, no nos gusta, no se debería. Estamos intentando que todo esto termine rápido para retomar los cobros normales o medianamente normales. Hay cosas de sentido común que se deben negociar, hablamos de un arriendo, ciertas cuestiones que van más allá. No quiero culpar a Blanco y Negro, Colo Colo o a quien fuera. Es una familia que está en un país extranjero y que hace tres o cuatro meses no recibe su sueldo y tiene a un propietario tarareándole en el oído. Es una falta de respeto también para el pobre hombre, no quiere llegar a un desalojo porque tiene mucho criterio", añadió.

Además, agregó: "Estoy hablando con el propietario y le dije que si esto no llega a buen término luego vamos a achicar los meses de alquiler, se lo merece por respeto. Ha sido muy lógico, hace un mes no tenía la urgencia pero ahora sí la tiene".

Pese a todo esto, Bombini explicó: "Pablo está muy bien. Tuve muy pocos jugadores en mi carrera con el profesionalismo y la seriedad laboral de Pablo. Se lo tomó igual en esta cuarentena, entrenando a full en su casa, luego se alquiló un predio para entrenar con un profe. La está llevando bien dentro de lo que se puede. Es hiperactivo y súper profesional, tiene la necesidad del entrenamiento en la piel, si no entrena no se siente bien".

"No sé si Pablo encontró su lugar en el mundo, porque en muchos lugares se sintió bien, pero está feliz en Santiago, en Chile, tuvo un año y meses muy buenos, donde se brindó al ciento por ciento. En diciembre es jugador libre y como jugador libre tendrá la libertad de poder elegir. Clubes no le faltan, pero Colo-Colo será la primera opción siempre y cuando Colo-Colo quiera retenerlo", añadió.

Por último, sostuvo: "No te voy a negar que hay ciertos... no digo cortocircuitos, porque ni siquiera los tiene él, prefiere callarse y seguir con la predisposición para seguir en armonía, siempre tuvo buena voluntad con todos los jugadores. Hay que ver qué hay del otro lado. Llega un punto donde también dependerá de Pablo, hará una evaluación general de su tiempo en Colo Colo y de la cuarentena. Estuve con él toda su carrera y al terminar un año hace una evaluación y en ella incluye toda la historia. Si le pasan factura por eso bien merece no seguir en Colo-Colo".

