Representante de Jorge Valdivia: "No hubo ninguna oferta por parte de Colo-Colo"

Los fanáticos de Colo-Colo que se ilusionaban con ver nuevamente juntos en el Cacique a Matías Fernández y Jorge Valdivia, recibieron un duro golpe. Es que justo después de que este miércoles se conociera que "Matigol" llegó a un acuerdo para retornar al club luego de 13 años, el cuadro albo confirmó a través de un comunicado que no renovará al "Mago" de cara al 2020.

Pero la salida del ex Palmeiras no sólo sorprendió a los hinchas, sino que también a su entorno, tal como expresó su representante, Mauricio Valenzuela.

"Me llamó la atención en el sentido de que supuestamente hayan mostrado el interés de que Jorge siguiera, pero eso nunca se manifestó por parte de la dirigencia. Desde que Colo-Colo salió de vacaciones, pasaron tres semanas sin recibir una oferta. Si hubiese habido un real interés, habrían presentado alguna propuesta económica, la que nunca existió", reconoció el agente a radio Agricultura.

Además, agregó: "No hubo ninguna oferta por parte de Colo-Colo y no hay negociación si no hay oferta. Si hubiese habido negociación o alguna propuesta, nos hubiésemos sentado a conversar de números... no hubo números, nada".

Sobre el futuro del "Mago", Valenzuela sostuvo: "Está tranquilo, sabe que tiene desafíos importantes en el futuro tanto a nivel internacional como nacional. Estamos viendo distintas opciones, Jorge las está manejando. Eso no quita en nada lo gran profesional que es. No descartamos nada".

