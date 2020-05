Reinaldo Rueda por salidas en la ANFP: "No ha pasado por mi cabeza renunciar"

El entrenador de la selección chilena se refirió a la serie de renuncias que ha tenido el ente rector del fútbol chileno y la posible salida de Sebastián Moreno.

Al parecer, la permanencia de Sebastián Moreno al mando de la ANFP parece ser solo cuestión de días, luego de que las últimas renuncias a su directorio lo dejaran al borde de la renuncia.

Por lo mismo, cercanos al director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, le consultaron acerca de su opinión al respecto y su continuidad en la Roja.

Según informó AS Chile, Rueda le señaló a quienes le consultaron que "de momento me quedo y no ha pasado por mi cabeza renunciar".

El colombiano habría manifestado desconocer las bases de la ANFP y si Moreno se mantendrá como timonel del fútbol nacional o se deberá convocar a elecciones.

No obstante, en el escenario de que la presidencia de la asociación quede vacante, Rueda sería partidario de sentarse a conversar con el nuevo directorio, para conocer si está en los planes dirigenciales.

Además, el entrenador estaría inquieto por algunos temas, como la negativa del plantel de la Roja de jugar un par de amistosos durante el estallido social, la suspensión de algunos partidos y la poca preparación de la selección Sub-23 para el Preolímpico de Colombia.

Todos estos puntos serían manifestados por Rueda en caso de que deba reunirse con una hipotética nueva mesa directiva de la ANFP.

Cabe recordar que todas las señales indican que Moreno dará un paso al costado para conformar un directorio de transición y así poder llamar a elecciones.

