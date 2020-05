Raúl Olivares recordó la Libertadores 2017: "River tendría que haber sido descalificado"

El golero chileno fue titular en la serie donde el elenco argentino eliminó al Jorge Wilstermann de Bolivia.

Raúl Olivares, portero chileno que hace algunos años jugó en Jorge Wilstermann, afirmó que River Plate debió haber sido descalificado de la Copa Libertadores 2017, luego de que dos de sus jugadores dieran positivo en un control doping.

Olivares se refirió a la llave de cuartos de final de aque certamen, cuando los argentinos se impusieron por un global de 8-3 a los bolivianos, tras golear por 8-0 en el duelo jugado en Buenos Aires, y perder 3-0 en Cochabamba.

La "araña" apuntó a los doping positivos de Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta. Hecho al que "se le bajó el perfil", según indicó el meta chileno.

Olivares aseguró que "fue una noticia grave, pero no tuvo el impacto de una noticia grave. Si hubiera tenido el impacto que debía, River tendría que haber sido descalificado", según consigna AS Argentina.

En la misma línea, agregó que "alguien le bajó el perfil de eso. No sé, pero me parece muy extraño, no sé cuántos jugadores de River dieron positivo, creo que siete y que luego supuestamente fueron dos, algo extraño".

"Ignoro la fuerza que pueda tener River en la Conmebol, pero de que hay algo raro, hay, que quizá hoy día no se va a saber, pero un día se sabrá", añadió el golero formado en Colo-Colo.

El portero sentenció que "el mejor negocio para mí era ganarle a River, porque me estaban viendo de España, de Europa, porque yo había salido figura con Mineiro y con River en Cochabamba, me estaban mirando, pero la verdad no se pudo".

