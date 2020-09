Rakitic dejó ver la posibilidad de que Vidal jugase más por ser amigo de Messi

El volante croata, que fue titular indiscutido durante la era de Luis Enrique, fue perdiendo protagonismo con los años y recientemente fue transferido al Sevilla después de la debacle en Champions League.

Iván Rakitic se convirtió en una de las víctimas de la "poda" que ha sufrido el Barcelona tras caer a manos del Bayern Múnich por 8 a 2. El volante croata, que fue titular indiscutido durante la era de Luis Enrique, fue perdiendo protagonismo con los años y recientemente fue transferido al Sevilla después de la debacle en Champions League.

El subcampeón del mundo en Rusia 2018 habló de su salida con Radio Marca, donde le preguntaron derechamente: "¿Crees que Vidal jugaba más por ser amigo de Messi?".

"Eso no lo sé. Siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no las quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo", señaló el ahora ex jugador azulgrana, palabras que fueron catalogadas como "enigmáticas" por el medio catalán Sport.

El mediocampista también fue consultado por su relación con Lionel Messi: "No puedo decir que fuéramos mejores amigos, pero siempre me ha tratado bien".

