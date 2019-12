Raimundo Rebolledo: "Me parece una lástima que Fuentes se haya ido a Colo-Colo"

El joven lateral derecho cree que el no podría hacer lo mismo que el volante ya que la UC es su casa.

Colo-Colo está mirando a Universidad Católica para reforzarse de cara al 2020. El Cacique ya aseguró el fichaje de César Fuentes y tendría ventaja sobre los cruzados para sumar a Edson Puch.

En ese sentido, el defensa de la UC Raimundo Rebolledo lamentó la partida de Fuentes y aseguró que él no partiría al conjunto albo.

"Me parece una lástima que (Fuentes) se haya ido a Colo-Colo. Yo no sé si lo habría hecho. Me siento identificado con el club, además Católica es mi casa. Creo que no podría ser", reconoció el lateral en diálogo con La Tercera.

Además, se refirió a la salida de Gustavo Quinteros de la banca del elenco precordillerano: "Me despedí por teléfono. Me agradeció por la disposición, y yo le agradecí porque sin dudas, me dejó muchas cosas que me van a servir para mi carrera. Me enseñó a ser bien agresivo en la marca, a tratar de evitar que me saquen centros y me ganen los duelos".

Consignar que Rebolledo es parte de los microciclos de la selección chilena sub-23 que trabaja para el Preolímpico de Colombia, que entregará dos cupos sudamericanos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

PURANOTICIA