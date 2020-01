Quique Setién alabó a Arturo Vidal tras su debut: "Es un chaval extraordinario"

El nuevo entrenador de Barcelona aseguró que cuenta con el chileno, a pesar de las intenciones del Inter de llevarselo.

Quique Setién analizó su triunfal estreno en la banca del Barcelona después de vencer por 1 a 0 al Granada. Entre diversos temas, el estratega alabó a Arturo Vidal, quien habilitó a Lionel Messi en el único tanto del compromiso.

"Arturo es un chaval extraordinario, pero como la inmensa mayoría. Nos hemos sorprendido es de lo receptivos que son y de la intención. Lo primero que les dije fue que estaba encantado que todo lo que hablamos lo intentaron hacer en el campo y esto no es fácil, hablar con los jugadores al principio del partido y que la mayoría de las cosas que les dices las lleven al campo", indicó el DT.

Sobre el chileno, Setién agregó: "Con Arturo, para muchas de las cosas que le hemos dicho puso la mayor voluntad de querer hacerlas y creo que estos detalles puntuales que a veces parece que no tienen mayor importancia, hacen al jugador un poco mejor y al equipo un poco mejor".

Además, el ex Real Betis descartó la salida del 'Rey' al Inter de Milán: "Mientras los jugadores estén aquí, cuento con todos al cien por ciento. La realidad es que todos los jugadores que hay me valen ahora mismo y no he pensado en nada de cualquier jugador que pudiera salir ahora mismo".

Respecto al conjunto azulgrana, el técnico hispano dla necesidad de fichar a un nuevo centrodelantero después de la lesión de Luis Suárez: "Es verdad que estamos hablando de ese tema, pero todavía tenemos que madurar las cosas un poco más".

