Quiebre en Colo-Colo: Blanco y Negro se acoge a la Ley de Protección del Empleo

El presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, reveló que no llegaron a un acuerdo con el plantel y aseguró que "los jugadores le dieron la espalda a la institución".

El directorio de Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo, suspendiendo los contratos de los jugadores, luego de no llegar a un acuerdo con el plantel para la reducción de sueldos.

En rueda de prensa en el Estadio Monumental, el presidente de la concesionaria alba, Aníbal Mosa, lamentó la posición del primer equipo que capitanea Esteban Paredes.

El plantel dio a conocer este miércoles su propuesta para la rebaja de sueldos, idea que fue descartada por la directiva colocolina.

"Se generó un quiebre aquí, y tendremos que recurrir al seguro de cesantía como lo permite la Ley. Todo el directorio estuvo por buscar una salida a esto, pero los jugadores le dieron la espalda a la institución", expresó Mosa de entrada.

"Estuvimos este último tiempo analizando la contingencia y nos dimos cuenta que debíamos tomar decisiones responsables en esta catástrofe. Se constituyó una comisión de crisis al interior de Blanco y Negro (...) Construimos pilares antes de presentar una propuesta. El primer pilar fue tomar la decisión de no despedir a nadie, a ningún trabajador. Luego decidimos no tocar los sueldos bajo un millón de pesos. Con esos dos pilares construimos una propuesta", agregó.

En la misma línea, el empresario puertomontino dijo que "tuvimos varias reuniones con los jugadores. Nunca quisimos llegar a esta situación. Les pedí que por favor empatizaran con nosotros y que necesitábamos su ayuda. Este presidente nunca ha querido imponer nada (...) Hicimos una propuesta velando por no despedir a nadie y no tocar los sueldos más bajos. Lamentablemente luego de muchas conversaciones, no hemos podido llegar a un acuerdo con los jugadores. Para mí este es un día muy triste".

Para terminar, el máximo dirigente señaló que "estoy muy afectado. A la mayoría de este plantel y sus renovaciones los contraté yo, sus contratos llevan mi firma. Nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta (...) Tratamos de que 'la sangre no llegue al río' y lamentablemente llegó. Este directorio hizo todos los esfuerzos posibles por darle una seguridad a esta institución y darle tranquilidad a un montón de gente".

Por su parte, el vicepresidente de ByN, Harold Mayne-Nicholls, indicó que "el directorio le comunicó a Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia, con números, la situación financiera del club y respondimos a todas sus preguntas. Recibimos después una contrapropuesta, pese a que la nuestra no era una propuesta negociable".

"El club autorizó cinco partidos amistosos internacionales, dos cenas de aniversario y tres cenas de fin de año con el fin de reintegrar las ganancias a los porcentajes descontados", añadió.

Para terminar, el ex presidente del fútbol chileno aseveró que "la ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros".

PURANOTICIA