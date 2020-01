Programación completa de la primera fecha del Campeonato Nacional 2019

Uno de los duelos más atractivos de la fecha lo protagonizarán la Universidad Católica que visitará a Santiago Wanderers este domingo 26 al mediodía.

Luego de un inesperado final de la temporada 2019, debido al estallido social que comenzó el 18 de octubre, el Campeonato Nacional de la Primera División volverá a ver acción desde este viernes 24 de enero con la campaña 2020.

El torneo se iniciará con el cruce entre Everton y Universidad de Concepción, desde las 18:30 horas en el estadio Sausalito, mientras que la fecha inicial bajará el telón el martes 28 del presente con el duelo entre Curicó Unido y el segundo ascendido de la Primera B, desde las 19:00 horas en el Estadio La Granja .

En tanto, el vigente bicampeón del balompié nacional, Universidad Católica, se estrenará el domingo al mediodía visitando en Valparaíso a Santiago Wanderers, monarca de la Primera B 2019.

Otros duelos atractivos de la fecha inaugural serán el de Huachipato y la U en Talcahuano, el domingo 26, y el de Colo Colo con Palestino, a disputarse el lunes 27 en el estadio Monumental.

Programación primera fecha:

Viernes 24 de enero:

- Everton vs. Universidad de Concepción, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

- O'Higgins vs. Unión La Calera, 21:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 25 de enero:

- Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Audax Italiano vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 26 de enero:

- Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Huachipato vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio CAP.

- Unión Española vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 27 de enero:

- Colo-Colo vs. Palestino, 19:30 horas. Estadio Monumental.

Martes 28 de enero:

- Curicó Unido vs. Ascenso 2 , 19:00 horas. Estadio La Granja.

PURANOTICIA