Presidente del Sifup: "Proyectar fechas de retorno del fútbol es poco prudente"

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, no cree conveniente que se estén dando fechas para el retorno del balompié nacional, detenido desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus.

Tanto desde la Comisión Retorno del Fútbol de la ANFP como la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, han dado como una fecha probable de regreso de la actividad futbolística el próximo 31 de julio.

Ante esto, García declaró a radio Cooperativa que "mientras no tengamos números un poco más favorables o que no vayan en ascenso cada día, me parece que proyectar y programar fechas del Campeonato es poco prudente, hay que ver la evolución".

"Por supuesto que el futbolista necesita volver a su trabajo y a entrenar, y para eso va a requerir por lo menos un mes antes de comenzar la competencia. Así que hay que esperar la evolución de la pandemia y que ojalá que nuestra gente de una u otra manera se pueda refugiar", añadió.

Además, el timonel del gremio señaló que "ningún protocolo te da la certeza que no van a haber contagiados. Lamentablemente el creer que porque el protocolo está bien diseñado y que con eso basta y sobra, me parece que es un error".

Recordar que este lunes 1 de junio Huachipato se convirtió en el primer equipo nacional en regresar a los entrenamientos presenciales aplicando altas medidas de prevención.

