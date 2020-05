Presidente del SIFUP: "La actividad no puede retomarse de una semana a otra"

"Hay hartos temas que aún se deben aterrizar y que se deben tener las autorizaciones del Ministerio de Salud y si hay que volver en algún momento, como comentaba, esta actividad no puede retomarse de una semana para otra. Hay que tener una preparación previa"

Mientras que se rumorea que la ANFP maneja el 27 de junio como fecha tentativa para el regreso del Campeonato Nacional, el SIFUP ve difícil el retorno del fútbol a corto plazo. En declaraciones al sitio Encancha, el presidente del sindicato, Gamadiel Garcia, explicó que las condiciones para retomar la actividad aún son inviables mientras los índices de mortalidad por covid-19 crecen en nuestro país.

"Hay hartos temas que aún se deben aterrizar y que se deben tener las autorizaciones del Ministerio de Salud y si hay que volver en algún momento, como comentaba, esta actividad no puede retomarse de una semana para otra. Hay que tener una preparación previa" , indicó García al citado medio.

Además, el dirigente aseguró que será necesario un tiempo de preparación: "Considerando que hubo más de dos meses de paralización, es imposible que tú vuelvas a competir con tres semanas de preparación, no es posible. A lo menos tienes que tener un mes, o un mes y dos semanas, para poder volver".

"Debido a que muchos equipos han empleado mal el tema del seguro de cesantía, no se ha enviado el trabajo correspondiente a los planteles, se han despreocupado con la mantención de los entrenamientos por parte de ellos, por lo que no va a ser sencillo llegar y volver", agregó.

Por otro lado, el ex jugador fue radical respecto al contrato que la ANFP tiene con el CDF: "Yo no veo mucha posibilidad de que se cumpla el contrato con el CDF. Lo veo complejo, yo en un plano súper auspicioso, y bien pensado, yo me imagino que el torneo, podría retomarse recién la segunda semana de julio. Considerando cómo estamos hoy con el tema del aumento de los casos".

De todas formas, García explicó: "Nosotros hemos conversado con la mayor parte de los capitanes de los equipos. Lógicamente entendemos la situación, entendemos que es un tema de salud, y lo primero que tenemos que aclarar es que los futbolistas están dispuestos a poder volver pronto a la actividad. La mayor parte quiere volver, quiere retomar los entrenamientos".

PURANOTICIA