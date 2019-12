Presidente de la ANFP: "Espero que todos los equipos se presenten en la Copa Chile"

Sebastián Moreno se refirió a las amenazas que ha hecho Unión Española quien sostuvieron que no se presentarán al duelo ante la U.

El cupo del Chile 4 para la Copa Libertadores 2020 sigue siendo un problema para la ANFP, pues a pesar de que se decidió hace unos días que el boleto lo definan en cancha Unión Española y Universidad de Chile, los hispanos amenazaron con no jugar si es que no se les da la clasificación.

Por lo mismo, a su regreso al país tras el sorteo de las Clasificatorias, el presidente del organismo de Quilín, Sebastián Moreno, mandó un mensaje claro al elenco de colonia.

"Ya di a conocer la resolución del directorio respecto al 'Chile 4', espero absolutamente que todos los equipos se presenten, no me refiero a un equipo en particular. No hablamos de una opción de decir no importa, pago una multa y no asisto, -porque- hay obligaciones, bases y decisiones posteriores que se pueden materializar en el directorio de la Federación de Fútbol", expresó el timonel del ente rector del balompié criollo en el Aeropuerto de Santiago.

"Lo que hemos indicado es que vamos a terminar la Copa Chile, que entrega un clasificado a copa internacional, en este caso el 'Chile 4' a Libertadores, y de esa instancia final saldrá el clasificado", añadió.

Por último, Moreno sostuvo: "Para eso tenemos el tiempo fatal del 24 de enero, plazo que dio la Conmebol. De esa resolución de Copa Chile, donde está en una llave U. Española y U. de Chile y por otra Católica y Colo-Colo, se determinará el campeón y en base al campeón se determinan los órdenes de correlación para determinar y optar quién es el 'Chile 4'".

PURANOTICIA