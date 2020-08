Presidente de FC Barcelona confirmó que Ronald Koeman será el nuevo DT "si nada se tuerce"

Josep Maria Bartomeu aseveró que el ex seleccionado holandés llevará las riendas del equipo con Messi incluido y con "un proyecto distinto".

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmó que Ronald Koeman será el nuevo técnico del club blaugrana "si nada se tuerce" y aseguró que el neerlandés cuenta con Lionel Messi para el nuevo proyecto porque quiere que sea su "pilar".

"Koeman será el entrenador, ya sale en todos los medios, y si no hay ninguna novedad será el técnico que llevará las riendas del equipo con un proyecto distinto. Es un entrenador que conocemos no solo por su pasado como jugador, si no por su etapa como técnico", dijo Bartomeu en una entrevista en Barça TV.

"Si nada se tuerce será el técnico de la próxima temporada. Le conocemos muy bien, sabemos cómo piensa, conocemos su experiencia, fue destacadísimo en el 'Dream Team' de Johann Cruyff y es conocedor de su filosofía. El socio tiene que ilusionarse con el nuevo técnico", añadió el máximo dirigente de la tienda donde milita Arturo Vidal.

Bartomeu reveló que Koeman fue su primera opción el pasado mes de enero cuando decidieron destituir a Ernesto Valverde. "Empezamos conversaciones con distintos técnicos y en aquel momento nos negamos como club, pero ahora lo puedo explicar", dijo sobre el fichaje frustrado de Koeman, que ya era el preferido en las oficinas del cuadro culé.

Preguntado, en tanto, por el futuro de Messi, el presidente blaugrana recordó que el '10' "quiere acabar su etapa profesional en el Barça". "Koeman dice que su pilar fundamental en el proyecto es Leo Messi. Tiene contrato con el Barça hasta 2021, hablo regularmente con él y muchísimo con su padre. Ellos saben que aquí hay un proyecto nuevo, un técnico nuevo que llegará y no tengo ninguna duda de su importancia", afirmó.

"Este nuevo proyecto nos va a animar a todos tras la decepción de Lisboa. Tenemos al mejor jugador del mundo desde hace años. Sigue siendo el número uno a pesar de que nos eliminaran de la Champions. En cada proyecto pensamos en él y que tenemos que jugar con un sistema de juego que ayude a crecer sus capacidades", añadió sobre el jugador rosarino, al que declaró "intransferible". "Es el mejor jugador de la historia".

"Messi está decepcionado, lo estamos todos, pero tenemos que ser optimistas. Hemos pasado un luto de uno o dos días, pero ya está. Hay que levantarnos pensando en qué cosas cambiaremos. El entrenador hablará con Messi y con todos los jugadores. Lo primero será hablar con los capitanes y comenzar a trabajar. En cinco semanas tenemos el primer partido de Liga y no queda mucho tiempo", sentenció.

