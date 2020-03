Presidente de Barcelona por rebaja salarial: "Los capitanes dijeron sí desde el primer día"

Josep Maria Bartomeu reveló que Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto siempre estuvieron a favor de esta medida por la crisis del coronavirus.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que los capitanes del primer equipo de fútbol se mostraron favorables a la rebaja salarial "desde el primer momento", y que siempre trató de que fuera "algo acordado y no impuesto".

"El viernes 20, con Òscar Grau, hicimos una videoconferencia con Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto y les dijimos que queríamos que se redujeran el salario fijo, no el variable, mientras durara el estado de alarma, y dijeron sí desde el primer momento, que lo veían bien", expresó en entrevista a Mundo Deportivo.

"Han pasado diez días hasta el acuerdo final, pero desde el primer día había un sí. De no haberlo, habría optado por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Pero ahora no hay ERTE, sino un acuerdo privado con ellos", añadió.

Además, aseguró que a esa rebaja del 70% se añade "un 2% para compensar a medias con el club a los empleados", y que la reducción asciende a "unos 14 millones de euros" al mes "del salario neto del primer equipo" y de "dos millones" del resto de equipos. "En total, 16 millones de rebaja al mes. Si el estado de alarma dura un mes, será una rebaja del 5,75% del salario anual. Si dura 45 días, será un 8,6% y si dura dos meses, que creemos que no, un 11,5%. Es un acuerdo flexible", subrayó.

En este sentido, aseguró que desde un primer momento se quiso que fuera "algo acordado y no impuesto". "Hemos preferido esperar para hablarlo con ellos y que no fuera nada impuesto. Ha habido predisposición desde el primer día, desde el minuto 1", dijo, explicando que los directores, ejecutivos y empleados del club entran en el ERTE, aunque todavía están "negociando" las condiciones.

Sobre las críticas de los jugadores del primer equipo, evidenciadas en un comunicado conjunto emitido este lunes, el máximo mandatario azulgrana negó saber "quiénes son". "Si alguien me preguntaba yo decía que tranquilos, que no habría ERTE con los jugadores. Y no lo ha habido ni lo habrá con la plantilla. Ha habido un acuerdo privado entre el club y la primera plantilla. Que sepan los socios que hay muchas medidas para paliar esta reducción de ingresos. Pero ninguna se podía poner en marcha sin tener el acuerdo con los futbolistas profesionales porque son la base", apuntó.

