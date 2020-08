Presidente de Azul Azul reconoce duro momento económico de la U. de Chile

Cristián Aubert indicó que se debe "ver la manera, en una primera etapa, de poder equilibrarlo y, en una segunda etapa, de poder optimizar todo lo que se podría hacer a nivel de club y deportivo".

El recién asumido presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, afirmó que Universidad de Chile vive un panorama "complejo" en lo económico, debido a la paralización del fútbol a raíz de la pandemia del coronavirus.

El mandamás del elenco laico señaló al sitio del club que están "en un momento complejo en lo económico".

"Creo que es una misión muy prioritaria para el presidente, hoy en día, el poder analizar, tanto los ingresos como los costos asociados que tiene el club", indicó Aubert.

En la misma línea, indicó que se debe "ver la manera, en una primera etapa, de poder equilibrarlo y, en una segunda etapa, de poder optimizar todo lo que se podría hacer a nivel de club y deportivo".

"El hecho de tener que volver a jugar partidos sin público genera una merma en los ingresos esperados para nuestro club", añadió.

Sobre el plantel dirigido por Hernán Caputto fue claro en señalar que "a mí me gustaría ver jugar a la 'U' como siempre me la he imaginado: una 'U' intensa, agresiva, que busca el resultado, que sale a ganar los partidos, que tiene ganas, garra y corazón".

El empresario finalizó la conversación señalando que este desafío "lo tomo con mucho optimismo, con mucho interés y como un gran desafío, como todos los proyectos que me ha tocado tomar en mi vida".

PURANOTICIA