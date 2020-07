Preparador físico de Vidal: "En ocasiones me dice que quiere ser entrenador"

También el PF se refirió al debate sobre si Vidal es el mejor jugador de la historia de Chile.

Juán Ramírez no solo es el preparador físico de Arturo Vidal, sino que también parte de su círculo íntimo, formando una estrecha relación que comenzó cuando el "Rey" llegó al Bayern Múnich y necesitaba entrenamiento extra debido a la exigente demanda del equipo en ese entonces dirigido por Pep Guardiola.

Por ello, el PF es voz autorizada para hablar sobre el presente del volante chileno, y en declaraciones a Radio Agricultura reveló los secretos que le permiten a Vidal mantenerse en la primera línea del fútbol mundial a sus 33 años, justo en el día en que el criollo marcó el único gol en la victoria del Barcelona por 1 a 0 ante el Valladolid.

"Él descansa en una cama hiperbárica dos horas al día, tiene una cocinera para no perder la alimentación, tiene su entrenador personal. A eso se debe, a la preocupación que ha mostrado de sostener su rendimiento con los años. No sé cuantos pueden decir que a los 31 años, después de pasar por Juventus y Bayern, llegan al Barcelona, considerado el mejor equipo del mundo, con el mejor jugador de la historia como Lionel Messi", indicó.

Además, el PF destacó que a Vidal le interesaría ser entrenador, aunque admitió no perfilarse como parte de su cuerpo técnico: "En ocasiones él me dice que quiere ser entrenador, que yo sea su PF. Es maravilloso, pero yo le digo que no, quiero disfrutar de él como entrenador. Porque hoy estoy involucrado en su carrera, y siempre hay un grado de tensión cuando va a jugar o no juega, así que si es entrenador me gustaría poder ver y apreciar su trabajo desde fuera".

Por otro lado, Ramírez lamentó las fuertes críticas que ha recibido Vidal por redes sociales: "De 24 horas diarias, 5 minutos es lo que ves diariamente de una persona en redes sociales. Puedo decir que las críticas que son hacia lo personal y lo profesional de Arturo son bajo el desconocimiento, la envidia, e incluso como lo dijo él hace un tiempo un tema de colores. Es muy difícil sostenerse en la tranquilidad cuando estás siendo criticado de manera injusta. Por lo tanto, hoy que veo día a día a Arturo, acompañándolo desde hace 5 años, y escuchar un montón de críticas evidentemente que duele".

También destacó la importancia en la formación de Vidal: "Además de su fortaleza emocional, él tuvo grandes PF en las divisiones menores y seguramente también Italia y Alemania, donde terminaron de formar esa máquina como dicen algunos, yo nada mas he puesto mi granito de arena".

Finalmente, el PF se refirió al debate sobre si Vidal es el mejor jugador de la historia de Chile: "Arturo Vidal lleva muchísimos años demostrando. No va a ser elegido el mejor de América si no ha jugado en América. Y de los clubes que ha jugado en Europa, han sido los clubes más importantes de cada respectivo país, y en todos ha sido un pilar fundamental. La trayectoria es lo que lo enmarca como el mejor de la historia de Chile".

