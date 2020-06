Prensa inglesa destacó ausencia de Bravo en prácticas de Manchester City

El portal notificó que Bravo, Joao Cancelo, John Stones e Ilkay Gundogan no aparecen en los videos publicados por el conjunto ciudadano, aunque ello no implique que hayan realizado el entrenamiento y no hayan sido grabados.

Deportes , Sábado 6 de junio de 2020 a las 16:11 horas