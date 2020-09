Prensa española aseguró que viaje de Arturo Vidal a Italia se canceló

De acuerdo a medios hispanos, los abogados del 'King' del Barcelona e Intar trabajan en la redacción del contrato.

Arturo Vidal sigue dando que hablar en España e Italia por el que parece ser su inminente partida del Barcelona para fichar en el Inter de Milán de Alexis Sánchez.

Ahora, la prensa hispana dio a conocer que el viaje del volante chileno a Milán se canceló luego de algunas demoras en la redacción del contrato de su traspaso del cuadro catalán al conjunto neroazzurro.

Según información del diario Mundo Deportivo, el bicampeón de América con la Roja no viajó debido a que los documentos que deben sellar su incorporación al equipo italiano no han concretado todavía.

La publicación añadió que los abogados del seleccionado criollo, del Barcelona y del Inter están redactando los contrato del traspaso y mientras todavía no esté listo, no se oficializará la transferencia, por lo que el nacional no viajará a Lombardía.

En tanto, otros medios hispanos aseguraron que no se canceló el viaje, pues supuestamente el "King" no tiene fecha de vuelo porque su deseo es continuar en el Barcelona.

PURANOTICIA