Plantel de Colo-Colo y Blanco y Negro siguen sin llegar a un acuerdo

El vicepresidente de la concesionaria, Harold Mayne-Nicholls,indicó que la principal traba es que no van a devolver el 100% de lo descontado en los sueldos.

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, reveló este lunes que aún se está lejos de llegar a un acuerdo con el plantel por el tema de la rebaja de salarios.

Mientras la concesionaria ha entregado propuestas de cierto porcentaje de devolución hasta el año 2023, el primer equipo quiere que se reintegre el 100% de lo descontado y que ello ocurra durante el 2021.

Tras una nueva reunión entre las partes en la Dirección del Trabajo, Mayne-Nicholls declaró que "desde un principio hemos buscado acuerdos. No estamos en condiciones de poder garantizar que se devolverá lo que se descuente. No ha sido un tema fácil pero esperamos poder llegar a un acuerdo. Hasta el momento la traba es que no podemos devolver lo que vamos a descontar".

Respecto a la posición de los jugadores, el ex presidente de la ANFP indicó que "ellos tendrán sus razones profundas. Nosotros también y lo hemos dicho: a los 115 trabajadores del club les hemos garantizado su trabajo y para eso necesitamos que haya plena conciencia. Retornar el 100% es imposible. Esta es la quinta reunión, siempre ha habido buena disposición, respeto y no creo que estemos ni cerca de una ruptura total o no avance en las negociaciones".

"Siempre hemos dicho lo que sucede. Los jugadores han tenido actitudes positivas, pero no hemos logrado acordar el eventual retorno de los recursos. Si no logramos ponernos de acuerdo en que el retorno del 100% es imposible, habrá que seguir en el marco de la ley. Ha sido desgastante, no ha sido grato para nadie", apuntó.

Por el plantel los representantes en esta última reunión fueron Esteban Paredes, Pablo Mouche, Miguel Pinto, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia y Julio Barroso, mientras que Mayne-Nicholls encabeza a Blanco y Negro.

Para finalizar, el ex personero FIFA señaló que "hay un dicho que dice que cada uno sabe donde aprieta el zapato. Salvo los 25 jugadores, todos estuvieron de acuerdo. Al resto no les afectó su renta. Nosotros hemos sido responsables desde un comienzo y les hemos dicho que es imposible garantizarles el retorno del 100%. Sí lo podemos hacer mediante partidos amistosos y otras actividades".

