Pinilla y el palo ante Brasil: "Si esa pelota entraba, me iba a jugar al Madrid"

El jugador comentó que paso por su cabeza durante la recordada jugada que a su juicio pudo haber cambiado su carrera.

El remate que dio en el palo ante Brasil en el último minuto de los octavos de final frente al local Brasil en el Mundial 2014 sigue siendo difícil de olvidar para Mauricio Pinilla, actual delantero de Coquimbo Unido.

Es que el ex seleccionado criollo recordó nuevamente su jugada en esa cita planetaria, la cual pudo haber cambiado la historia de la Roja, que terminó cayendo dolorosamente por penales.

"Cuando tú estás jugando un partido y tienes una jugada de un palo, pierdes la noción del tiempo y de dónde estás, si es un Mundial o no. Tomas conciencia de eso cuando llegas al camarín y piensas que si esta pelota entraba eliminábamos a los brasileños, yo me iba a jugar a Real Madrid y me compraba una mansión en Los Angeles", reconoció el actual atacante de Coquimbo Unido al programa Domingos Dominicales, emitido por YouTube.

"Te pasas todos esos rollos, pero seguramente mi vida hubiera cambiado, no sé si para bien o para mal. Quizás estaría separado viviendo en un penthouse a lo Hugh Hefner, o quizás bajo un puente", añadió.

Además, el ex Universidad de Chile contó que no ha vuelto a ver la jugada, ya que le da vergüenza verse por televisión: "Voy a contar un secreto. Yo no veo mis partidos ni mis goles, me da vergüenza verme en televisión jugando. Es lo único que me da vergüenza, así que evito ver las jugadas y esta jugada yo nunca me he metido a revisarla. Solo cuando me la mandan, pero cuando la veo la cambio. Me mandaron una de cuando la pelota entraba y todos celebraban, (Claudio) Palma gritaba el gol".

"Lo único que recuerdo de ese partido es que desde que entré, hice un partidazo hasta esa jugada. De hecho, trato de acordarme y creo que no perdí ninguna pelota, me moví bien, asistí bien y después vino esa jugada de mierda", completó.

