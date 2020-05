Pese a la pandemia, Huachipato volvería a los entrenamientos desde este lunes

Desde el comité encargado de elaborar el protocolo para el retorno del fútbol explican la decisión: "En vista que en el país no es homogéneo el comportamiento de contagiados y la mayoría se concentran en Santiago, se definió que cada club deberá conversar con la autoridad sanitaria de su Región y pedir permiso".

Cobresal fue el primer club chileno en retomar los entrenamientos en medio de la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, la Seremi de Salud obligó a suspender la práctica, pese a que en El Salvador aún no habían contagiados en ese entonces, con las cifras de la pandemia mucho más discretas en comparación al día de hoy.

Ahora, será Huachipato el elenco que reanude la actividad deportiva. Según La Tercera, el 30 de abril, el defensa acerero Diego Oyarzún anunció que desde el 1 de junio volverán a entrenar con la respectiva "autorización sanitaria". Y pese a que la situación del covid-19 mantiene cifras críticas en nuestro país, la escuadra negriazul cumplirá de todas formas la fecha estipulada y retomará las prácticas mañana.

Desde el comité encargado de elaborar el protocolo para el retorno del fútbol explican la decisión: "En vista que en el país no es homogéneo el comportamiento de contagiados y la mayoría se concentran en Santiago, se definió que cada club deberá conversar con la autoridad sanitaria de su Región y pedir permiso. Así, cada Seremi de Salud evaluará la situación".

"Huachipato o cualquier equipo que quiera retornar a los entrenamientos en una comuna que no esté en cuarentena, no estará infringiendo nada. Quizás es reprochable por el momento que se vive, pero en estricto rigor no habrá problema. En Talcahuano no hay cuarentena, por lo cual perfectamente un grupo menor a 50 personas puede reunirse", comentó dicha mesa al citado matutino.

Recordemos que en el conjunto siderúrgico ha realizado varios exámenes covid-19 a sus jugadores, sin arrojar casos positivos hasta la fecha. De todas formas, según el citado matutino, no todos en el plantel estarían de acuerdo con retomar los entrenamientos, en especial los jugadores con niños.

