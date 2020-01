Pellegrini se candidatea: "Si la selección está sin técnico, feliz intentaría dirigirla"

El 'Ingeniero' se muestra por primera vez abierto y con interés de hacerse cargo del 'Equipo de Todos'.

El entrenador chileno Manuel Pellegrini, que fue cesado recientemente como técnico de West Ham United, reconoció que le gustaría dirigir a la selección chilena de no tener la posibilidad de fichar en algún club, ya sea en Europa o en otras latitudes.

Luego de estar durante un año y medio al frente de los 'Hammers', el 'Ingeniero' está a la espera de alguna oferta e incluso pasa por su cabeza llegar a la Roja, hoy con el colombiano Reinaldo Rueda en el banco.

En diálogo con Telemundo, el ex estratega del Real Madrid y Manchester City declaró que "en la medida que no tenga ninguna alternativa de club, que sea un proyecto que me entusiasme, yo voy a volver a Chile. Si la selección está sin técnico, feliz intentaría dirigirla".

De esta manera, Pellegrini se muestra por primera vez abierto y con el interés de hacerse cargo del 'Equipo de Todos', que en marzo próximo inicia el largo camino clasificatorio al Mundial de Qatar 2022.

El entrenador de 66 años ya sonó en la selección nacional en el año 2018, poco antes de concretarse la llegada como sucesor de Juan Antonio Pizzi de Reinaldo Rueda. Sin embargo, Pellegrini desechó la opción al preferir ir a Europa tras estar dirigiendo en China.

