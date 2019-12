Pellegrini fue despedido del West Ham y ubican a Moyes como su sucesor

El "Ingeniero" deja al elenco inglés en números rojos. Con apenas 5 triunfos en 19 partidos, los "Hammers" son decimoséptimos con apenas 19 unidades, una más que el Aston Villa y la zona de descenso, aunque con un partido menos.

El paso de Manuel Pellegrini por el West Ham United llegó a su fin. Tras 18 meses, el estratega fue desvinculado del conjunto londinense después de la caída por 2 a 1 de local a manos del Leicester City.

El "Ingeniero" deja al elenco inglés en números rojos. Con apenas 5 triunfos en 19 partidos, los "Hammers" son decimoséptimos con apenas 19 unidades, una más que el Aston Villa y la zona de descenso, aunque con un partido menos.

Es la primera vez que Pellegrini no termina la temporada con un club en toda su carrera. Alcanzó a estar 18 meses, donde logró 24 victorias, 11 empates y 29 derrotas. Además, gastó 155 millones de libras esterlinas en fichajes.

En su primera temporada, el técnico chileno dejó al West Ham en la décima posición con 52 puntos, a 5 de puestos continentales. Y en el campeonato actual comenzaron con una racha ganadora que tuvo al equipo cerca del subliderato.

Sin embargo, la humillante derrota ante el Oxford United por la Capital One Cup en septiembre inició una caída libre de la que nunca se pudieron reponer: Apenas dos triunfos en trece partidos. Ahora, el estratega criollo recibiría una indemnización cercana a los 10 millones de dólares.

Ahora, la prensa inglesa ya le busca reemplazante al ex Villarreal en la banca. Tanto el The Guardian como el Mirror y The Sun aputan a David Moyes, ex DT del Manchester United que ya tuvo un paso por el club de Londres.

PURANOTICIA