Pellegrini confesó que estuvo cerca de dirigir a Boca: "Tuve conversaciones muy avanzadas"

El "Ingeniero" aseguró que mantuvo conversaciones con Mauricio Macri, presidente de esta época del club 'xeneize'.

La semana pasada el entrenador Manuel Pellegrini rememoró en una columna para el diario Olé, los 19 años de su histórico título con San Lorenzo y después repasó el incio de su trayectoria internacional en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Y ahora, el "Ingeniero" reveló que estuvo cerca de fichar en Boca Juniors ante un interés del cuadro xeneize mientras dirigía al elenco de Boedo, cosa que finalmente no se concretó y terminó fichando en River Plate.

"Si de San Lorenzo no me pagaban en diciembre, yo tenía una cláusula que me podía ir. En ese momento tuve conversaciones muy avanzadas con (Mauricio) Macri (presidente del elenco boquense en ese tiempo) para pasar a Boca", reconoció el DT en conversación con radio Belgrano.

"A mí me debían un año, pero la nueva delegación me pagó, se portaron un fenómeno. Cumplí mi contrato hasta junio y se dio mi salida a River", añadió.

En cuanto a su paso por San Lorenzo, Pellegrini sostuvo: "La estadía fue tan buena que seguramente sea difícil de volver a repetir, por eso no analizo una nueva etapa. En algún momento me gustaría juntarme con aquel grupo campeón del 2001. No como técnico porque mi carrera en Sudamérica creo que ya está terminada".

PURANOTICIA