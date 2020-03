Pedro Ruminot se sincera sobre si se contagia de coronavirus: "Corro peligro"

El comediante recordó que sufrió cáncer y sólo tiene un pulmón.

Mucho famosos han llamado a sus seguidores y a la gente en general a quedarse en sus casas para evitar la propagación del coronavirus.

Y en las últimas horas, se refirió a la pandemia el comediante Pedro Ruminot, quien tuvo que salir de su hogar para realizar unas compras, haciendo una reflexión sobre lo que le pasaría a él si es que se contagia con el Covid-19 tras padecer cáncer.

"Tuve que salir a comprar. Si me vio llevando muchas cosas no me juzgue, no puedo volver a salir. Tengo un pulmón, soy operado del corazón señora Bachele y tuve cáncer (sic)", comenzó relatando en Instagram.

El triunfador en Viña 2020, acompañó la publicación con una selfie desde un supermercado, haciendo uso de guantes y mascarilla, aclarando que en su casa, es el único que puede salir a comprar.

"Cero defensas. Si me agarra el bicho corro peligro. Y solo yo puedo salir a comprar en esta casa. Señora en reposo postparto, guagua de días, hijos chicos", afirmó.

Finlamente, el ex integrante de «El club de la comedia» hizo un llamado a, "cuando salgan cuídense por favor. Abrazos a mucha distancia. Estoy haciendo cosas para que se entretengan a distancia. Espero tenerles pronto novedades", cerró.

