Paulo Díaz y final perdida en Libertadores: "Me costó sacármela de la mente"

El defensor chileno recordó la final del torneo continental disputada en Lima donde el elenco argentino cayó por 2-1 ante Flamengo.

El defensor chileno de River Plate, Paulo Díaz, comentó las sensaciones que le dejó la dura derrota por 2-1 ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2019, en definición jugada en Lima, Perú.

El ex Palestino, Colo-Colo y San Lorenzo entró a los 76 minutos al campo del estadio Monumental de la capital peruana, en momentos cuando los 'millonarios' ganaban por 1-0.

Díaz admitió en diálogo con la prensa argentina que pudo haber hecho más en el 1-1 parcial, obra de Gabriel Barbosa a los 87'. Ya en los descuentos, 'Gabigol' aprovechó una desinteligencia entre dos defensores rivales y con una zurda potente batió a Armani y le dio el triunfo al 'Mengao'.

"No pensé que los goles se iban a dar justo en los minutos finales. Pensé que al entrar se iba a cerrar el partido", expresó el lateral al diario deportivo Olé.

"Estuve dos días analizando lo que pasó. No mirando imágenes sino en mi cabeza. Me costó sacármelo de la mente. En los primeros días no quería saber nada. Sólo pensaba en lo que fueron esos dos minutos", expresó.

Incluso, el zaguero nacional señaló que "creo que en el primer gol pude haber hecho algo más. Pero ya está. Ya se perdió. Ahora hay que dar vuelta la página. Se viene una nueva edición de la Copa y esperemos estar de nuevo en la final".

