Patricio Rubio no descartó jugar por Colo-Colo en el futuro: "Soy profesional"

El actual delantero de Everton manifestó estar abierto a cualquier oportunidad de trabajo, a pesar de haber jugado en la U.

El delantero Patricio Rubio, actualmente en Everton de Viña del Mar, no descartó defender en el futuro la casaquilla de Colo-Colo, pese a estar identificado con Universidad de Chile al jugar en los azules en las campañas 2013-2014 y 2015-2016.

Con el elenco colegial, el ariete de 31 años marcó 36 goles en 99 partidos y ganó tres títulos (Apertura 2014, Copa Chile y Supercopa 2015).

Consultado por la posibilidad de volver a jugar con los albos, tienda donde se formó y en el que alcanzó a jugar dos partidos -uno en 2006 y otro en 2008-, Rubio declaró en diálogo con el portal En Cancha que "no descarto ninguna posibilidad. Soy profesional, vivo de esto, mi familia igual. No hay que escupir al cielo, le ha pasado a varios jugadores y al final terminan jugando en el equipo en el que dijeron que no lo iban a hacer".

"Estoy abierto a cualquier posibilidad de trabajo y daré lo mejor en el equipo en el que me toque trabajar", agregó el atacante.

Además, el campeón con Unión Española en 2013 se siente en condiciones de ser considerado en la Roja para las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Recordar que el 'Pato' fue citado por Reinaldo Rueda en un microciclo de jugadores del medio local en febrero.

"El tema de la selección siempre va estar ahí. Más ahora con el llamado que me hizo Rueda en un microciclo en el que me agarró en un buen momento. Por lo que se ve, no hay muchos delanteros y está la posibilidad ahí", apuntó.

"Sé que haciendo las cosas bien en el equipo, lo demás viene solo, así que estoy atento y expectante para aprovechar esa oportunidad", sentenció.

