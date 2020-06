Patricio Rodríguez, ex entrenador de Nicolás Massú, falleció a los 81 años

La histórica raqueta nacional es recordado por dirigir al "Vampiro" cuando consiguió las dos medallas Olímpicas en Atenas 2004.

El tenis chileno está de luto. Es que a los 81 años falleció el ex tenista y otrora coach nacional Patricio Rodríguez, recordado por ser el entrenador de Nicolás Massú en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde el "Vampiro" hizo historia al conquistar las dos primeras medallas de oro de la historia para el país.

El "Pato", quien también dirigió al ecuatoriano Andrés Gómez cuando ganó Roland Garros en 1990, estaba luchando desde el 2016 contra un cáncer al pulmón, el cual finalmente no pudo superar.

"Me hicieron una 'quimio' hace como un mes y están viendo la evolución. En uno o dos días más me van a sacar un PET Scan (estudio) para ver cómo están los pulmones y ahí verán. No había tenido 'quimios' los últimos tres años. En el primero tuve varias sesiones durante tres meses, y luego nada. Y este año volvió porque hizo metástasis", reconoció en abril pasado en una entrevista a El Mercurio Rodríguez, quien estaba radicado en Estados Unidos.

"Pato" también destacó por ser el entrenador del ecuatoriano Nicolás Lapentti, al que llevó al 6 del mundo, del argentino José Luis Clerc, que lo ubicó 4, del peruano Jaime Yzaga y de los chilenos José Antonio Fernández, Gabriel Silberstein y Felipe Rivera.

En tanto, como jugador, ganó dos títulos ATP 250 en dobles en la era Open e integró el equipo chileno de Copa Davis entre 1958 y 1972.

