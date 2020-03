Partido entre Inter y Getafe por Europa League fue suspendido por el coronavirus

La UEFA anunció la postergación del compromiso, al igual que debían afrontar el Sevilla contra AS Roma.

El partido entre el Inter de Milán de Alexis Sánchez y el Getafe que debían disputar este jueves, por la ida de los octavos de final de la Europa League, había quedado en suspenso.

Si bien, el duelo se jugaría a puertas cerradas por el avance del coronavirus, el presidente del cuadro español avisó de manera tajante que no viajarían a Italia.

"Salvo que esto cambie mucho, el Getafe no va a viajar a Milán. Hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión. Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo", fueron las declaraciones del timonel de los Azulones.

Y finalmente el cotejo fue suspendido. La UEFA anunció la postergación del compromiso, al igual que debían afrontar el Sevilla contra AS Roma.

El motivo pasó por las restricciones en los vuelos directos entre España e Italia impuestas el martes por las autoridades hispanas a raíz de la propagación del coronavirus.

"Las decisiones adicionales sobre los dos partidos serán comunicadas a su debido tiempo", informó el ente rector del balompié del Viejo Continente a través de un comunicado.

