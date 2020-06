Paredes: "La ANFP no me quitó ningún gol, sólo un funcionario dijo que tenía 215"

El goleador de Colo-Colo reiteró que tiene anotados 216 tantos y apuntó contra el gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles.

Esteban Paredes, delantero de Colo-Colo, reveló que la polémica por la cantidad de anotaciones como goleador histórico de la Primera División nació por un reparo que realizó un funcionario de la ANFP que "lleva poco tiempo".

El capitán del 'Cacique' apuntó específicamente al gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, como uno de los responsables en torno a la discusión sobre si tenía 215 o 216 goles. Un tema que se instaló además luego que un grupo de investigadores afirmara que un gol del ariete a Cobresal anotado en el 2011 debería anularse debido a que el partido se resolvió por secretaría.

Finalmente, el ente rector del balompié nacional reafirmó durante la tarde de este jueves el récord de Paredes, superando a Francisco 'Chamaco' Valdés como el máximo artillero histórico de la Primera División.

"La ANFP no me ha quitado ningún gol. Solo fue un funcionario el que salió diciendo que tenía 215. No fue la ANFP, que tiene más de cien años de historia, mientras él lleva poco tiempo", expresó a El Mercurio.

"Me da risa que ese funcionario salga a hablar, cuando resulta que me recibió y estuvo junto a Sebastián Moreno dándome el premio. Es algo muy raro", añadió.

Para finalizar, el atacante de 39 años señaló que "mi récord vale, porque fue en la cancha y no tiene por qué discutirse. Me da risa: han pasado nueve años del gol y más de ocho meses del récord y me pregunto por qué no antes".

PURANOTICIA