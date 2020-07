Paredes habló sobre Colo Colo y advirtió: "No me cierro a jugar por otro club"

"Estoy tranquilo. Se termina mi contrato y debo ser profesional. Tratar de despedirme de la mejor manera porque Colo Colo me ha dado demasiado"

Han sido meses complicados para Colo Colo. Sin técnico tras la salida de Mario Salas, polémicas negociaciones para rebajar los sueldos de sus jugadores en medio de al pandemia y problemas con su marca auspiciadora han sido las situaciones que han marcado el presente del Cacique desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus

En este complicado clima quien salió al paso fue Esteban Paredes. El capitán del Cacique y goleador histórico del fútbol chileno conversó con DirecTV, donde explicó: "Estoy tranquilo. Se termina mi contrato y debo ser profesional. Tratar de despedirme de la mejor manera porque Colo Colo me ha dado demasiado"

El atacante advirtió: "No sé la fecha de mi retiro. Hoy tengo muchas ganas de jugar. Quiero terminar bien en Colo Colo, es mi gran sueño. Luego veré que puedo hacer. Termino contrato y no me cierro a jugar en ningún otro club".

Respecto a la crisis con Blanco y Negro, Paredes comentó: "No hemos tenido ningún acercamiento con respecto a los test que puedan realizar al plantel. Nuestro futuro es muy incierto. Ningún dirigente nos ha dicho sobre protocolos o cuando volveremos a entrenar. No he vuelto a hablar ni con Aníbal Mosa ni con Harold Mayne-Nicholls. Sólo con Marcelo Espina, que me preguntó cómo estaba yo y y mi familia. La verdad, estoy agradecido que al menos alguien se preocupe con los jugadores".

"Cuando volvamos a entrenar debemos ser muy profesional. Ya se dará la hora de hablar de frente con los dirigentes. La verdad, lo que importa es Colo Colo. Debemos dejar diferencias y llevar al club a lo más alto. Ha sido muy duro para el plantel no recibir el sueldo que corresponde. Estamos preocupados porque no sabemos cuándo vamos a regresar a entrenar", agregó.

Respecto al conflicto entre los albos y Umbro, el ariete lamentó: "Lo que pasó con el sponsor me parece muy penoso. Me sorprendió mucho. Hemos hecho más noticia por cosas extrafutbolísticas. Es todo muy triste".

Finalmente, el "Tanque" recordó a Mario Salas: "El trabajo de Salas era bueno, parecido a Pablo Guede o Jorge Sampaoli. Me parece un buen entrenador. Él trataba a todos los jugadores de la misma manera. Quizás, si cambiaba eso, le podría haber ido mejor".

