Palestino desvinculó a kinesiólogo acusado de acoso y abuso sexual por jugadoras

El profesional se desempeñaba en el equipo femenino del club árabe, quienes sostuvieron que las pruebas en su contra son "contundentes".

Palestino anunció este martes que desvinculó al kinesiólogo Ignacio Montano, quien se desempeñaba en el equipo femenino del cuadro árabe.

Esto luego de una denuncia realizada por la jugadora del plantel Emilia Pastrián, a la que luego se sumaron otras deportistas, incluso de otros equipo, en la que relata acosos que sufrió de parte del profesional, sobre todo a través de las redes sociales.

"Lo hago público para que no se repita con más niñas (...) en un principio pensaba que sólo me joteaba a mí, pero con el pasar de los días y al hablarlo con otras personas me dí cuenta de que no, que hacía lo mismo con más niñas y más pequeñas, pero la situación (de) ellas (es) más compleja que la mía... Nos pusimos en contacto y cada una relató su historia y este individuo siempre se excusaba, evadía el tema o las hacía sentir culpables diciendo que 'malinterpretaban sus intenciones'", fue parte de lo que escribió la también seleccionada sub-20.

Por su parte el conjunto de colonia confirmó en un comunicado que el profesional fue desvinculado. "Por medio de la presente, se informa de manera oficial, la desvinculación y término de sus funciones al kinesiólogo Ignacio Montano Guerrero", indicaron.

En tanto, el presidente de la rama femenina del club, Miguel Abdo, aseguró que se resolvió por despedir a Montano porque "las pruebas son contundentes".

El directivo aseguró que prestarán asesoría legal para Pastrián y las otras afectadas del club, además puntualizó que, "es todo muy fuerte. Nosotros siempre hemos predicado y practicado que el respeto siempre tiene que ser fundamental en este juego", expresó a La Tercera.

"He visto el respeto con el que trabaja el técnico Claudio Quintiliani. No entran a camarines, piden permiso. Se es lo más profesional posible dentro de lo profesional que somos. Ellos también están muy apenados por la situación, agregó.

El timonel también lamentó que "desde que asumimos el directorio de Palestino es primera vez que nos toca algo así. Ayer en una reunión de emergencia empezamos a ver esos temas... estamos en una posición de trabajar los protocolos, pero potenciando a la vez al fútbol femenino. Haremos evaluaciones sicológicas a la gente que viene llegando al club. Vamos a ser pioneros en tomar este tipo de medidas. En Palestino el respeto se predica y se practica".

Abdo reconoció que se ha intentado contactar al acusado, pero que este no ha respondido. "No me ha contestado el teléfono. Lo llamé ayer apenas supe, le dejé mensajes y no ha devuelto llamadas, ni nada. Tampoco aparece como que los recibió. Debe tener el celular apagado", sostuvo.

"Hoy le tocó a Palestino, pero mañana puede ser otro equipo. Esto no puede pasar más. Tenemos que trabajar juntos. Si este joven es culpable, no puede acercarse nunca más a una cancha", cerró.

