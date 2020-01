Padre de Nicolás Jarry: "Estamos tranquilos porque no ha cometido ninguna falta"

Alan Jarry si se mostró preocupado porque su hijo podría recibir una sanción de cuatro años.

Alan Jarry, padre del tenista nacional Nicolás Jarry, aseguró este martes que su hijo arriesga una sanción de hasta cuatro años tras darse a conocer este martes la suspensión provisional de parte de la ITF por infracción al Programa Anti-Dopaje.

La segunda raqueta nacional recibió esta sanción por presencia de Ligandrol y Estanozolol en muestra de orina tomada el 19 de noviembre durante las Finales de la Copa Davis, evento que se jugó en Madrid, España.

"Hace prácticamente una semana la ITF pidió absoluta confidencialidad hasta el hecho de hoy cuando hacen ese comunicado oficial. No hay antecedentes. Lleva varios años de profesional y le hacen casi dos pruebas de orina al mes y todos habían salido limpios. Estamos tranquilos, pero apenados porque es un hijo al que le pasa esto, hemos pasado por una montaña rusa de sensaciones", expresó Alan.

"Estamos tranquilos porque Nicolás no ha cometido ninguna falta, no ha tomado ninguna sustancia, él es muy antidoping, nunca ha tomado algo para sacar una ventaja competitiva. Las dos sustancias que están en su cuerpo llegaron ahí de manera fortuita e inconciente, no tuvo conciencia de cómo llegaron ahí o cuando los tomó", añadió.

Además, el padre de Jarry afirmó que el problema se debió a un suplemento vitamínico. "En el control que se hace cuando llegaron a Madrid antes de Copa Davis salió negativo y el 19 de noviembre se hace un segundo examen que arrojó este lamentable resultado. Entonces la pregunta es qué hizo entremedio: Empezó a tomar suplementos vitamínicos que le llegaron de Brasil, siendo lo único diferente que hizo es que los suplentes arrojaron las sustancias", dijo.

"Es una receta que se hace desde una base de un examen de sangre, hay un médico en Brasil que dice que en base a esos resultados Nicolás necesita ciertos componente vitamínicos y minerales, eso se manda a hacer a un laboratorio y se hacen las pastillas", complementó.

Además, Alan Jarry comentó que "Nicolás está en Chile, llegó este martes. A partir de hoy está suspendido provisionalmente hasta que este proceso se termine y se declare una sentencia definitiva que todos esperamos que sea de nulidad".

Para finalizar, señaló que "la meta de él es trabajar duro para probar que es inocente y que lo que hay en su cuerpo llegó de alguna manera en la que está trabajando con la ITF. Como papá me sorprende porque lo está tomando muy bien (...) Esperamos que en el corto plazo Nicolás pueda volver a las canchas. Para ser honesto aquí se está hablando de hasta cuatro años de sanción, eso para un tenista de 24 años es el término de su carrera. Estamos hablando con los abogados para que se baje sustancialmente esa sanción, y esperamos tener a Nicolás jugando en la mitad del segundo semestre".

PURANOTICIA