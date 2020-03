Pablo Guede desmiente interés de regresar a Colo-Colo: "Es descabellado"

DT argentino explicó que "no tengo en mi mente y desarrollo personal volver a Chile en ningún momento".

La desesperada búsqueda de Blanco y Negro por un nuevo entrenador para Colo-Colo ha traído una larga danza de nombres para reemplazar al despedido Mario Salas. Uno de los últimos candidatos en surgir es el de uno que ya estuvo en la banca del Cacique: Pablo Guede, actualmente en el Morelia de México.

La opción de un regreso del técnico argentino, campeón con los albos en el Transición 2017, la Copa Chile 2016 y Supercopa 2017 y 2018, se dio porque sería el nombre que más cautiva al presidente Aníbal Mosa y al camarín del equipo.

Frente a esto, un molesto trasandino sacó la voz para descartar tajantemente un posible regreso al conjunto de Macul.

"Es totalmente descabellado. Por suerte y gracias a Dios no tengo la suerte de ofrecerme a ningún equipo porque estoy trabajando y no tengo en mi mente y desarrollo personal volver a Chile en ningún momento. No es lo que yo quiero para mi carrera", reconoció el DT en diálogo con radio Agricultura.

"No quiero recordar viejos momentos, pero siempre inventan cosas. Pero por ahí no tienen nada que hablar y algún iluminado tiró mi nombre, pero es descabellado que me haya ofrecido a Colo-Colo", añadió el estratego.

Además, agregó que "me utilizaron para un interés de Antofagasta, pero jamás nadie habló conmigo. Me pusieron en una lista de la U, pero mi intención no es entrenar a la U. Nunca aclaré nada. Esta es la primera nota que doy desde que me fui de Colo-Colo (en 2018)".

Finalmente dijo que "en Colo-Colo lo pasé muy bien, gané cuatro títulos, no perdí ningún clásico, pero que utilicen mi nombre no sé para qué y ningún interés, ahí si que tengo que dar una explicación para algo que es mentira: no está en mi mente volver a Chile en los próximos años".

