Pablo Guede descartó volver a Colo-Colo: "Estoy muy contento en Morelia"

El reciente fin de semana surgió nuevamente el rumor de que Pablo Guede era uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador de Colo-Colo. Pero esta opción quedó totalmente descartada.

Es que el propio técnico argentino aseguró que está negociando su extensión de contrato con el Morelia de México, por lo que cerró la puerta, por ahora, al Cacique.

"No lo pienso (ir a otro equipo), yo no soy de las personas que dicen 'bueno, yo ahora quiero esto, no', yo trato de que fluyan las cosas, ahora estoy acá en México, estoy muy contento, estoy en Morelia donde estoy súper a gusto y tengo toda mi energía y pensamiento en esto", reconoció el DT en conversación con el sitio azteca Mediotiempo.

Además, el trasandino añadió: "Pensar muchas veces en el futuro, donde uno no sabe lo que va a pasar, es una pérdida de tiempo, lo mismo que pensar en el pasado, lo que pasó, pasó, mi filosofía de vida es estar en el presente, vivir el día a día, el hoy".

A esto se agrega que el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, expresó en el caanal de YouTube del periodista Leonardo Burgueño: "Paramos de buscar un entrenador cuando se cerraron las fronteras. Por la incertidumbre de cuándo volveríamos a jugar, a entrenar. Desde hace dos meses no buscamos un DT. Por el momento con el directorio no hemos hablado nada. A corto plazo, veo poco probable que Colo-Colo salga a buscar un entrenador".

