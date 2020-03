Pablo Aránguiz y suspensión del fútbol: "Esperamos que no nos perjudique"

El volante de Universidad de Chile señaló que el equipo estaba teniendo un buen rendimiento en el torneo.

No sólo la posible baja de sueldos en sus clubes, debido a la amenaza de una crisis económica por la suspensión indefinida del fútbol chileno es tema de preocupación para algunos jugadores, también lo deportivo.

Es el caso del volante de Universidad de Chile Pablo Aránguiz, quien admitió esperar que este obligado receso no afecte el buen nivel y rendimiento que estaba mostrando el cuadro azul en el Campeonato Nacional antes de la suspensión, en el el cuarto lugar y a cinco puntos del líder Universidad Católica.

"Es difícil lo que está ocurriendo y no es lo mismo que trabajar en cancha. Esperamos que esta para no nos perjudique. Con el equipo veníamos haciéndolo de buena manera", reconoció en diálogo con el sitio oficial de la ANFP el mediocampista, una de las grandes figuras del elenco estudiantil.

"Los jugadores tenemos que cuidarnos mucho y adaptarnos a esta situación y esperar que cuando vuelva el torneo podamos sostener el rendimiento que hemos mostrado hasta ahora", añadió.

Sobre su buen inicio en la U, donde ya marcó cuatro goles, el ex Unión Española sostuvo: "Se siente bien partir así, me pone contento este inicio. Estuve muy poco con el equipo por estar en el Preolímpico y cuando llegué, dos o tres días después, me tocó jugar y lo hice de buena manera. Se vio reflejado lo que venía trabajando con la Selección".

"Yo creo que la conexión con los compañeros se me da natural. Uno tiene que conocer el estilo de los compañeros. No necesariamente debes llevar años con un jugador para entender como juega y como se pueden combinar las cosas", completó Aránguiz.

