Otro campeón con Alemania en el Mundial de Brasil 2014 anunció su retiro del fútbol

Otro campeón del mundo el año 2014 con la selección de Alemania anunció su retiro del fútbol profesional, se trata del defensor Benedikt Höwedes, a los 32 años de edad.

En conversación con Der Spiegel, el zaguero del Lokomotiv Moscú de Rusia afirmó que "recientemente viajaba con mi esposa y mi hijo en una caravana en el sur de Francia. Entonces me di cuenta de lo evidente que era para mí experimentar a mi hijo de cerca. El fútbol de repente se volvió tan poco importante para mí"

"Nuestro hijo ahora tiene 21 meses y desafortunadamente no recibí mucho de él durante mi tiempo en Moscú. Sufrí mucho como hombre de familia", agregó.

Por otra parte, consultado sobre el hecho de retirarse a los 32 años, señaló que "también es un paso difícil. Me encantó jugar al fútbol hasta el final. Es difícil perderse este momento (...) algo así te empujará incluso después de muchos años y dejar de ganar".

"Puede sonar estúpido porque me beneficié enormemente del negocio del fútbol, pero: el dinero no es importante para mí. Relojes y autos caros no se ajustan a mi estilo de vida. He ganado lo suficiente", sentenció.

Cabe recordar que Höwedes se suma este año a André Schürrle (29), quien también fue campeón del mundo el año 2014 y anunció recientemente su retiro del fútbol profesional.

