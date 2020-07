Osvaldo Hurtado y conflicto Fuenzalida-Castillo: "El 'Chapa' es el espíritu cruzado"

"Arica", entrenador de Deportes Santa Cruz y goleador de Universidad Católica en los 80', comentó la disputa entre los referentes cruzados luego de los dichos del volante en relación a Colo-Colo y la Universidad de Chile.

Osvaldo Hurtado, entrenador de Deportes Santa Cruz y goleador de Universidad Católica en los 80', comentó la disputa entre José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo, referentes cruzados, por unos dichos del 'Chapa' respecto a Colo-Colo y la U, archirrivales del elenco de la franja.

El capitán de la UC señaló en una entrevista que el club albo "es el equipo más grande y popular de Chile", mientras que los azules "tienen la mejor barra". Estos dichos generaron la molestia de Castillo, quien indicó que "da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos".

Las reacciones de este conflicto no se hicieron esperar y ahora fue el turno del recordado 'Arica' Hurtado, quien también trabajó como entrenador en las series menores de Católica. El otrora atacante defendió a Fuenzalida.

"'Chapa' Fuenzalida nivela el fútbol hacia arriba, es el espíritu cruzado. No basta con tocar el bombo en la barra para ser un referente. Hay que ser grande en la cancha como Fuenzalida", indicó a DirecTV Sports.

Otro tema que tocó Hurtado fue la polémica salida de Humberto Suazo de Deportes Santa Cruz. 'Chupete' sorpresivamente dejó la tienda de la región de O'Higgins para fichar en Deportes La Serena.

"Humberto Suazo estaba feliz en Deportes Santa Cruz. De la noche a la mañana decidió jugar en la primera división. Fue imposible convencerlo. Tiene nivel para rendir, una técnica increíble. Le dije muchas veces que podía jugar en primera", señaló 'Arica'.

