Nuevo arquero de Temuco entró en cuarentena a días de ser fichado

Sebastián López fue confirmado el pasado viernes por Deportes Temuco como su nuevo fichaje para esta temporada 2020, pero el arquero argentino tendrá que esperar para hacer su debut en el cuadro albiverde.

Es que el trasandino, ex Cobresal, entró en aislamiento debido a que viajó junto a un pasajero que dio positivo por coronavirus y no esperó el resultado antes de embarcar el avión.

Según dio a conocer El Mercurio, el golero fue contactado por la autoridad sanitaria de la región de La Araucanía, cuya seremi de Salud, Katia Guzmán, reveló que el pasajero que dio positivo "entró en cuarentena y aislamiento".

"No me han hecho los exámenes todavía porque no he presentado síntomas. A las personas que estaban más cerca del contagiado las aislaron. Yo iba en los asientos de adelante", reconoció el cancerbero.

"Me aislaron por una cuestión de protocolo y medida de precaución de parte de la institución. Llegué al club y me dijeron que volviera a casa porque venía en el vuelo que hubo un caso de coronavirus", añadió.

