No se venderán entradas para duelo entre la U y U. Española por semis de Copa Chile

La ANFP anunció esto ante los constantes dichos del elenco "hispano" quienes aseguran que no se presentarán a jugar el encuentro.

La ANFP tomó medidas ante la negativa de Unión Española de no presentarse ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Chile. Mediante un comunicado, el organismo de Quilín anunció que no se venderán entradas para el compromiso, argumentado las declaraciones públicas del plantel hispano de que no jugarán el partido.

"El directorio ha decidido no poner a la venta entradas para el partido de semifinales de Copa Chile MTS entre Universidad de Chile y Unión Española", anunció la entidad de Quilín.

El texto explica: "Obedece a las públicas declaraciones de funcionarios y jugadores del Club Unión Española, quienes han señalado que no jugarán dicho encuentro. Más aún, hemos tenido noticia de una solicitud realizada por el Club Unión Española para disputar, en Santiago, un partido amistoso el mismo día sábado".

Finalmente, la publicación señala: "Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, pero el público e hinchas son el patrimonio más apreciado por esta Federación y merecen nuestra mayor consideración, respeto y empatía".

Así, el choque originalmente programado para este sábado en el estadio La Portada de La Serena parece cada vez más cerca de no jugarse, mientras que Unión programó un amistoso ante AC Barnechea para el mismo día. Los hispanos arriesgan una multa de 500 UF (un poco más de 14 millones de pesos) si no acuden al encuentro ante la U.

