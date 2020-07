Nicolás Maturana y su futuro en Colo-Colo: "Creo que es imposible que me renueven"

El volante no se ilusiona con seguir más allá del año 2020 en el plantel albo.

Nicolás Maturana, mediocampista de Colo-Colo, no se ilusiona con seguir más allá del año 2020 en el plantel albo. El jugador de 26 años calificó prácticamente como "imposible" la opción de renovar en diciembre su contrato con el 'Cacique'.

Consultado por su futuro en la tienda de Pedrero, el formado en Universidad de Chile declaró a radio Agricultura que "se ve difícil. Esperemos tener minutos y pueda jugar para demostrar que puedo estar en Colo-Colo. Y si no, buscar opciones donde ir a jugar y demostrar lo buen jugador que soy. Estoy convencido de que puedo aportar en cualquier equipo donde esté".

"Habrá que esperar a ver qué pasa de aquí a diciembre, pero se ve difícil que me renueven, yo creo que imposible. Ni aunque haga 20 goles me van a renovar, pero tengo que demostrar no más y ver si puedo aportar", agregó.

Además, el mundialista sub-20 en Turquía 2013 comentó el quiebre existente entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro tras no llegar a un acuerdo para la rebaja de sueldos.

"No me sorprende lo que está haciendo Blanco y Negro (...), quizás ellos piensan que lo están haciendo bien, pero de alguna manera tenemos que conversar para solucionar el problema por el bien de Colo-Colo", indicó.

"Los jugadores y los dirigentes pasan, el club y la gente, los hinchas quedan, y tenemos que velar por un bien común, que es la camiseta, que es Colo-Colo, el club más grande de Chile, independiente de los problemas que tengamos con Blanco y Negro, que es la institución que maneja al club", añadió.

Maturana y la gran mayoría del plantel recibe en la actualidad el seguro de cesantía, luego que la concesionaria alba se acogiera a la Ley de Protección al Empleo y suspendiera los contratos con los jugadores.

PURANOTICIA