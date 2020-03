Nicolás Maturana se descargó con todo y culpó a Espina por no ser citado

Lo cierto es que Colo Colo no levanta cabeza en su complicado presente. Pese a que se descomprimió el ambiente con la salida de Salas y que se vio una mejoría en el juego, el cuadro albo sigue sin ganar.

Nicolás Maturana disparó con todo. El jugador de Colo Colo sigue sin ver acción en el Campeonato Nacional pese a ser inscrito a última hora por los albos y, tras nuevamente no ser considerado en el empate ante Universidad de Concepción, explotó y lanzó sus dardos contra el gerente deportivo.

Mediante su cuenta de Instagram, el formado en Universidad de Chile culpó a Marcelo Espina por no ser citado y pese a que podía ser una opción con el mal momento futbolístico y la salida de Mario Salas, quien no lo ocupó en todo su proceso.

"No me citan porque Espina no quiere que me citen", escribió el ex Barnechea en sus redes sociales, lo que trajo varios mensajes de apoyo y críticas en partes igual.

Lo cierto es que Colo Colo no levanta cabeza en su complicado presente. Pese a que se descomprimió el ambiente con la salida de Salas y que se vio una mejoría en el juego, el cuadro albo sigue sin ganar y llegará complicado al debut por la Copa Libertadores del miércoles ante Jorge Wilstermann.

